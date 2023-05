Ex-jogador da seleção colombiana é preso pela terceira vez por tráfico de drogas; vídeo

Diego León Osorio, ex-jogador da seleção colombiana, foi preso pela terceira vez por tráfico de drogas. Aos 52 anos, ele foi detido no aeroporto José María Córdova, em Rionegro, tentando embarcar para a Espanha com quase 2kg de cocaína.

No momento da prisão, um policial encontrou a cocaína na palmilha de um dos tênis levados na bagagem de Diego León Osorio, como mostra um vídeo compartilhado pelas autoridades. O ex-jogador cometeu o mesmo crime por três vezes.

Esta não é a primeira vez que Osorio é pego com drogas. O ex-jogador já havia sido preso em 2002 em Miami, nos Estados Unidos, com 35kg da droga, e em 2016, em Rionegro, com 1kg de cocaína na cueca. Em 2019, ele recebeu uma condenação de 5 anos de prisão domiciliar por fabricação e comercialização de substâncias nocivas para a saúde.

Quem foi Diego Osorio?

Diego Leon Osorio Rendón atuava como lateral-esquerdo e jogou por times como Atlético Nacional, Independiente Medellín e Santa Fé. Ele também defendeu a seleção da Colômbia na década de 1990, quando chegou as disputar duas Copa América (1991 e (1993). Uma série de lesões interrromperam precocemente a carreira de Diego, que se aposentou em 1998, aos 28 anos.