Influencer ajudou namorado a matar vítima por causa de dívida de R$ 250 mil, diz delegado

A influenciadora digital Yeda Freitas foi presa suspeita de ter ajudado o namorado, Antônio Luiz de Souza, a matar Douglas Henrique Silva por causa de uma dívida de R$ 250 mil. Segundo a polícia, Antônio comprou uma central de distribuição de cocaína, em Goiânia, e planejou o crime para deixar de pagar o valor.

Além do casal, a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) prendeu nesta quinta-feira (18) Mateus Barbosa da Silva e José Camilo Pereira Bento, suspeitos de participarem do crime. Segundo a Polícia Civil (PC), José Camilo estava no local onde Douglas foi morto e Mateus seria uma dos sócios do esquema financeiro e ajudou na fuga do casal para Palmas, no Tocantins.

VEJA MAIS

Antônio, de 26 anos, também conhecido como Toinzinho, comprou da vítima um comércio denominado “EMPRESA COLA”, que seria uma central de distribuição de cocaína, por R$ 250 mil e combinou o pagamento em parcelas semanais de R$ 6 mil. O suspeito teria prometido quitar a dívida dando um carro para Douglas como parte do pagamento e, no dia seguinte, iria passar o restante do valor. Douglas encontrou Toinzinho no dia 14 de março de 2022, por volta de 19h, no Jardim Atlântico, e foi morto a tiros. Segundo as investigações,, de 26 anos, também conhecido comoum comércio denominado, que seria uma, pore combinou o pagamento em parcelas semanais deteria prometido quitar a dívida dando um carro paracomo parte doe, no dia seguinte, iria passar o restante do valor.encontrouno dia 14 de março de 2022, por volta de 19h, no Jardim Atlântico, e foi

namorado da influencer, Antônio, seria o executor do crime. “Não tinham testemunhas ou câmeras no local, mas nós localizamos o carro e encontramos vestígios de sangue da vítima. Toda a dinâmica se confirmou com a prova pericial”, afirma o delegado Carlos Alfama. , Antônio, seria o. “Não tinham testemunhas ou câmeras no local, mas nós localizamos o carro e encontramos vestígios de sangue da vítima. Toda a dinâmica se confirmou com a prova pericial”, afirma o delegado Carlos Alfama.

O delegado diz ainda que Yeda acompanhou o namorado no dia em que ele teria matado a vítima. Além disso, afirma que a conta bancária da influencer era utilizada para pagar as dívidas. “Ela também fazia os pagamentos da central de distribuição de cocaína e recebia parte do lucro das vendas”, explica.

A Justiça de Goiânia decretou a prisão temporária de Yeda, José, Getúlio, Leandro e Mateus na tarde da última quinta-feira (18). Antônio também teve a prisão temporária decretada.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).