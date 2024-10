‘Tartaruga’ é morto a tiros em frente a estabelecimento em Paragominas

Um homem identificado somente pelo vulgo ‘Tartaruga’ foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (30/10), no bairro Célio Miranda, em Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido alvejada com ao menos dois tiros na região da cabeça. As causas do homicídio estão investigadas pela Polícia Civil.

VEJA MAIS



O crime ocorreu por volta das 7h30 na rua Nossa Sra. de Lourdes, entre as ruas Paulo VI e São Luís. Quando foi alvejada, a vítima estava em frente a um local onde vendem passagens de ônibus para a região do interior de Paragominas. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre as características do suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.