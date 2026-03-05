Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeitos furtam loja de roupas e causam prejuízo de R$ 20 mil no Jurunas

Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para auxiliar na identificação dos envolvidos

O Liberal
fonte

Suspeitos furtam loja de roupas e causam prejuízo de R$ 20 mil no Jurunas. (Reprodução/ redes sociais)

Pelo menos três suspeitos furtaram uma loja de roupas na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro do Jurunas, em Belém. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. A reportagem apurou que o prejuízo causado à proprietária da loja é estimado em cerca de R$ 20 mil. Até o momento, ninguém foi preso.

As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos entra na loja e começa a recolher roupas que estavam expostas em uma arara. Após juntar parte das peças, ele sai do local levando os itens. A suspeita é de que os criminosos estavam contando com o apoio de um carro estacionado nas proximidades para guardar a mercadoria furtada.

image Até o momento, ninguém foi preso. (Reprodução/ redes sociais)

Na sequência, o mesmo homem retorna para dentro da loja e recolhe mais roupas. Enquanto isso, um segundo suspeito aparece na área do balcão onde funciona o caixa, revirando cadernos de anotações e outros objetos, possivelmente em busca de dinheiro ou itens de valor.

As gravações também mostram um terceiro homem do lado de fora do estabelecimento. Ele aparenta tentar retirar ou danificar as grades da loja, para facilitar a saída dos comparsas com a mercadoria.

image A Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia do Jurunas como furto qualificado. (Reprodução/ redes sociais)

Ainda não há confirmação sobre como os suspeitos conseguiram entrar na loja. Até o momento, não se sabe se eles utilizaram algum tipo de chave para abrir o estabelecimento ou se recorreram a ferramentas, como alicates usados para cortar cadeados.

A Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia do Jurunas como furto qualificado. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para auxiliar na identificação dos envolvidos. Informações podem ser repassadas ao número 181, o sigilo é garantido.

