Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

Uma discussão em um bar de Portel, no Marajó, terminou com um homem ferido na cabeça depois de ser atingido com uma garrafa. A confusão registrada na noite de quarta-feira (4), segundo relatos iniciais, teria começado após um caso de importunação sexual.

De acordo com o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar informou que a equipe foi acionada pelo sistema Interativo para atender à ocorrência de briga no estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima com um corte profundo na cabeça e bastante ensanguentada.

O suspeito de ter cometido a agressão permanecia no local e era contido por familiares. Conforme a PM, ele apresentava sinais de embriaguez. A vítima também teria ingerido bebida alcoólica. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Geral de Portel, onde recebeu atendimento médico e segue em observação. Apesar do ferimento, não há risco de morte.

O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Em depoimento, ele afirmou que reagiu após a mãe dele ter sido vítima de importunação sexual. Segundo a versão apresentada, o homem ferido teria tocado duas vezes nas nádegas da mulher. Todas as versões sobre o caso devem ser apuradas detalhadamente pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.