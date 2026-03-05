Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Pixabay / Divulgação)

Uma discussão em um bar de Portel, no Marajó, terminou com um homem ferido na cabeça depois de ser atingido com uma garrafa. A confusão registrada na noite de quarta-feira (4), segundo relatos iniciais, teria começado após um caso de importunação sexual.

De acordo com o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar informou que a equipe foi acionada pelo sistema Interativo para atender à ocorrência de briga no estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima com um corte profundo na cabeça e bastante ensanguentada.

O suspeito de ter cometido a agressão permanecia no local e era contido por familiares. Conforme a PM, ele apresentava sinais de embriaguez. A vítima também teria ingerido bebida alcoólica. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Geral de Portel, onde recebeu atendimento médico e segue em observação. Apesar do ferimento, não há risco de morte.

O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Em depoimento, ele afirmou que reagiu após a mãe dele ter sido vítima de importunação sexual. Segundo a versão apresentada, o homem ferido teria tocado duas vezes nas nádegas da mulher. Todas as versões sobre o caso devem ser apuradas detalhadamente pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

briga de bar

agressão

Polícia
.
