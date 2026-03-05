Vídeo registra agressão contra mulher na zona rural de Óbidos

Um caso grave de violência contra a mulher foi flagrado em vídeo na comunidade São Pedro, zona rural de Óbidos, no oeste do Pará. As informações iniciais são de que a gravação foi feita por moradores no domingo (1º/3), mas passou a ser amplamente divulgada nas redes sociais na quarta-feira (4). Tudo ocorreu na frente de uma criança.

O vídeo mostra o momento em que um homem empurra a mulher, que seria sua companheira. Os relatos são de que ele estaria tentando obrigá-la a subir em uma motocicleta. Na sequência, ele passa a desferir socos de forma violenta, enquanto pessoas que estão no local presenciam a situação. A mulher chega a ficar desacordada por alguns minutos. A cena acontece diante de uma criança que está com o casal e também de outras que estão ao redor. O suspeito teria saído do local e está sendo procurado.

"A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Óbidos fazem buscas para localizar o suspeito, que já foi identificado. A vítima e testemunhas já foram ouvidas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a PC.

Amparo

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), também se manifestou por meio de nota e declarou “total repúdio ao ato de violência registrado na comunidade São Pedro”.

Segundo a gestão municipal, logo após a repercussão do vídeo, a secretaria adotou providências imediatas junto à Polícia Civil para acompanhar o caso. “O procedimento investigativo e as decisões sobre a custódia do suspeito tramitam em segredo de justiça, visando preservar a integridade dos envolvidos. A vítima está recebendo todo o aparato jurídico e acolhimento multidisciplinar necessário oferecido pelo município. A criança que aparece nas imagens também está sob os cuidados e assistência direta da rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente”, declarou.

No comunicado, o município ressaltou que o enfrentamento à violência de gênero é tratado como prioridade e que a política foi institucionalizada por meio da Lei nº 5.919, de 10 de abril de 2023, que criou a Secretaria Municipal da Mulher.

“Atualmente, o município oferece equipe multidisciplinar: atendimento especializado com advogada, psicóloga, assistente social e pedagoga; acolhimento e proteção: suporte direto a mulheres vítimas de violência e assédio; e conscientização e autonomia: programas voltados à formação sobre direitos e deveres, além de projetos voltados à geração de emprego e renda para o fortalecimento da autonomia feminina. A Prefeitura de Óbidos reafirma seu compromisso de atuar com rigor no combate a crimes contra a mulher e garante que nenhum ato dessa natureza passará sem a devida intervenção do Poder Público”, finalizou.