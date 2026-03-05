Homem é preso suspeito de matar o sogro em Itupiranga e alega legítima defesa

Um homem identificado como Lindomar Ferreira Lopes, de 48 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento no começo da noite da última terça-feira (3/3), em uma casa no bairro Bela Vista, em Itupiranga, sudeste do Pará. De acordo com informações policiais, uma equipe foi acionada por volta das 18h50 para averiguar uma denúncia de homicídio na residência. O principal suspeito é o genro da vítima, que alegou legítima defesa.

Conforme os primeiros relatos, Lindomar consumia bebida alcoólica no imóvel ao lado de Alcenir Viana Barros. O suspeito é casado com a enteada de Lindomar. No local também estava uma criança de 10 anos, que teria presenciado o ocorrido e relatado que viu o suspeito correndo em direção a uma área de mata próxima à casa.

Após ser informado sobre o caso, o pai de Lindomar procurou a polícia para comunicar o fato. Os agentes foram até o endereço indicado e confirmaram a morte. O corpo foi localizado no quintal da casa de Alcenir, ao lado de um facão que, segundo as informações iniciais, teria sido usado pela vítima durante a confusão.

Segundo a versão apresentada, Lindomar teria ido até a casa do genro armado com um facão, supostamente com a intenção de atacá-lo. Durante a discussão, Alcenir teria pegado um pedaço de madeira e desferido três golpes contra a vítima para se defender. A dinâmica completa dos fatos ainda está sendo apurada pela Polícia Civil.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto buscas foram realizadas nas redondezas, mas o suspeito não foi encontrado naquele momento. Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 20h20, Alcenir se apresentou espontaneamente na sede da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itupiranga, onde admitiu ter atingido Lindomar. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.