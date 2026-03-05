Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5) no Rio Tocantins, em Itupiranga, no sudeste do Pará, e há suspeita de que seja o de Átila Isabelly Pereira Dias. A adolescente de 15 anos desapareceu na noite de terça-feira (3), após um acidente com uma moto aquática em Marabá. A informação sobre o cadáver encontrado foi repassada por um grupo de voluntários que realizava buscas na região. O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação da vítima.

A equipe voluntária, que estava em uma embarcação de pesca esportiva, afirmou ter avistado o corpo e entrou em contato com familiares da jovem para comunicar a possibilidade de identificação. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os voluntários relatam que o corpo apresenta características de uma adolescente do sexo feminino e veste short e biquíni. O ponto indicado onde o cadáver estava fica entre a cidade de Itupiranga e o início do Pedral do Lourenção, no Rio Tocantins. Os voluntários amarraram o corpo à embarcação e o arrastaram pelo rio até Marabá.

O grupo, coordenado pelo empresário Evandro Cegão, atuava de forma independente, sem vínculo direto com a operação oficial conduzida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os relatos, as buscas começaram ainda na noite de quarta-feira (4) e seguiram durante toda a madrugada.

Isabelly estava em um jet ski com outras duas pessoas, em frente à orla de Marabá, quando a moto aquática virou e os três caíram no rio. O condutor e uma amiga conseguiram sair da água, mas a jovem foi levada pela correnteza e não foi mais vista. O desaparecimento e as circunstâncias do acidente são investigados pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros do Pará e aguarda o retorno.