Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

O Liberal
fonte

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá. (Foto: Correio de Carajás)

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5) no Rio Tocantins, em Itupiranga, no sudeste do Pará, e há suspeita de que seja o de Átila Isabelly Pereira Dias. A adolescente de 15 anos desapareceu na noite de terça-feira (3), após um acidente com uma moto aquática em Marabá. A informação sobre o cadáver encontrado foi repassada por um grupo de voluntários que realizava buscas na região. O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação da vítima.

A equipe voluntária, que estava em uma embarcação de pesca esportiva, afirmou ter avistado o corpo e entrou em contato com familiares da jovem para comunicar a possibilidade de identificação. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os voluntários relatam que o corpo apresenta características de uma adolescente do sexo feminino e veste short e biquíni. O ponto indicado onde o cadáver estava fica entre a cidade de Itupiranga e o início do Pedral do Lourenção, no Rio Tocantins. Os voluntários amarraram o corpo à embarcação e o arrastaram pelo rio até Marabá.

O grupo, coordenado pelo empresário Evandro Cegão, atuava de forma independente, sem vínculo direto com a operação oficial conduzida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os relatos, as buscas começaram ainda na noite de quarta-feira (4) e seguiram durante toda a madrugada.

Isabelly estava em um jet ski com outras duas pessoas, em frente à orla de Marabá, quando a moto aquática virou e os três caíram no rio. O condutor e uma amiga conseguiram sair da água, mas a jovem foi levada pela correnteza e não foi mais vista. O desaparecimento e as circunstâncias do acidente são investigados pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros do Pará e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

afogamento em marabá

corpo encontrado em rio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

IDENTIFICAÇÃO

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

05.03.26 11h17

AGRESSÃO

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.03.26 10h45

INVESTIGAÇÃO

Homem é preso suspeito de matar o sogro em Itupiranga e alega legítima defesa

O crime ocorreu no começo da noite da última terça-feira (3/3)

05.03.26 10h19

DETIDA

Mulher é detida por violar medida protetiva e ameaçar o próprio pai idoso em Santarém

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (4), no bairro Santa Clara

05.03.26 9h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

AGRESSÃO

Vídeo registra agressão contra mulher na zona rural de Óbidos

A vítima chegou a ficar desacordada após ser atingida por socos

05.03.26 8h56

AGRESSÃO

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.03.26 10h45

IDENTIFICAÇÃO

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

05.03.26 11h17

TRAGÉDIA

Trabalhador morre após receber descarga elétrica durante obra irregular no Bengui, em Belém

Equipes do Samu foram acionadas e estiveram no local, mas o homem já estava morto

04.03.26 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda