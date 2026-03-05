Capa Jornal Amazônia
Dupla suspeita de assalto foge ao se jogar no Rio Tocantins em Marabá

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (4), no Núcleo Cidade Nova

Dupla suspeita de assalto foge ao se jogar no Rio Tocantins em Marabá. (Fotos: Josseli Carvalho / Correio de Carajás)

Dois homens suspeitos de assaltar uma loja de semijoias em Marabá, no sudeste do Pará, fugiram ao se jogar no Rio Tocantins. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (4), no Núcleo Cidade Nova. Conforme as informações policiais, os suspeitos pularam na água para escapar de uma abordagem policial. Ninguém foi preso.

Por volta das 16h30, várias viaturas foram vistas na região da Nova Marabá. De acordo com o sargento Filho, após o crime, a dupla seguiu em direção ao Núcleo São Félix. Ao perceber o cerco policial montado também do outro lado da ponte, os suspeitos retornaram pela contramão e passaram pelas Folhas 1, 6 e 8, áreas que ficam às margens do rio.

Durante as buscas nas Folhas, os policiais localizaram dois homens em uma motocicleta. Segundo o sargento, um deles abandonou o veículo e correu para uma área de mata, enquanto o outro seguiu em direção às proximidades do Lar São Vicente. Na tentativa de continuar a fuga, os dois acabaram descendo uma via sem saída e entraram no rio.

Além do cerco por terra, três embarcações foram empregadas nas buscas dentro do Tocantins. Conforme a PM, o nível elevado do rio e a presença de vegetação densa dificultam a localização, levantando a suspeita de que os homens possam estar escondidos à espera do anoitecer.

Até a noite de quarta-feira (4), nenhum dos suspeitos havia sido capturado. As diligências continuariam enquanto houvesse condições seguras para a atuação dos policiais. Não há informações sobre o que foi levado do estabelecimento assaltado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

assalto a mão armada
Polícia
