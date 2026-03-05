Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Vídeo mostra cachorro em possível situação de maus-tratos no bairro do Castanheira

Sensibilizados com a situação, alguns moradores passaram a arremessar alimentos dentro de sacolas para o quintal onde o animal estava, na tentativa de ajudá-lo

O Liberal
fonte

Vídeo mostra cachorro em possível situação de maus-tratos no bairro do Castanheira. (Reprodução/ redes sociais)

Moradores da passagem Edísia, no bairro do Castanheira, em Belém, registraram em vídeo a situação de um cachorro que apresenta sinais de abandono, desnutrição e possíveis maus-tratos.

O animal foi visto dentro de um quintal cuja propriedade não foi identificada pelos vizinhos.

Nas imagens feitas pelos moradores, o cachorro aparece visivelmente debilitado. Sensibilizados com a situação, alguns moradores passaram a arremessar alimentos dentro de sacolas para o quintal onde o animal estava, na tentativa de ajudá-lo.

Segundo relatos de quem vive na passagem, o cachorro estaria há quase cinco dias sem acesso a água ou comida. Diante da situação, os próprios moradores decidiram agir para tentar amenizar o sofrimento do animal.

A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência por maus-tratos foi registrado na Delegacia de Proteção Animal (DEPA) e o caso segue sob apuração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vídeo mostra cachorro em possível situação de maus-tratos no bairro do Castanheira
Polícia
.
