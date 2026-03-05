Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso em flagrante por invadir casa e ameaçar ex-companheira na Grande Belém

Suspeito já era investigado por violência contra a vítima e foi informado sobre medidas protetivas no momento da prisão

O Liberal
fonte

Homem é preso em flagrante por invadir casa e ameaçar ex-companheira na Grande Belém. (Divulgação)

Um homem identificado como José Roberto Monteiro dos Santos foi preso em flagrante na manhã da última quarta-feira (4) por crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, na comunidade Touro Bravo, em Murinim, distrito de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Murinim após a vítima comunicar que o ex-companheiro havia invadido a residência dela durante a madrugada.

Segundo o relato policial, por volta das 4h20, o suspeito teria entrado no imóvel após romper parte do telhado e da cerca da casa, causando danos à estrutura. Durante a invasão, ele teria proferido ameaças e falas consideradas desconexas, configurando, segundo a polícia, um cenário de perseguição e violência psicológica contra a vítima.

Após serem acionados, policiais civis iniciaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito em via pública, nas proximidades do local do crime, por volta das 10h do mesmo dia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, José Roberto já possui antecedentes e também é investigado em outro inquérito por crimes da mesma natureza. No momento da prisão, ele foi formalmente comunicado sobre medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça em favor da vítima.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição (stalking), violência psicológica contra a mulher, violação de domicílio e dano, com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha. O caso segue sob investigação.

Homem é preso em flagrante por invadir casa e ameaçar ex-companheira na Grande Belém
Polícia
