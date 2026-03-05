Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em homicídio de jovem em Marabá

Entre os presos estão dois homens apontados como executores do crime e três suspeitos de dar apoio à ação

O Liberal
fonte

Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em homicídio de jovem em Marabá. (Reprodução/ site/ Correio de Carajás)

Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram presas na tarde desta quinta-feira (5), em Marabá, no sudeste do Pará, suspeitas de envolvimento no homicídio de Raí Silva de Jesus, de 21 anos. O crime ocorreu por volta das 14h30, no Residencial Magalhães, no Núcleo São Félix.

De acordo com a Polícia Militar, Maycon Dheimison Rodrigues, de 32 anos, e David Wendell Cerqueira de Souza, de 21 anos, foram presos na área onde o assassinato ocorreu e são apontados como os executores da vítima. Com a dupla, os policiais apreenderam duas armas de fogo que teriam sido utilizadas no crime.

Outros três suspeitos foram presos em um veículo Chevrolet Classic, que, segundo a polícia, estaria dando apoio à ação criminosa. No carro estavam Flávio Pereira Tavares, de 27 anos; Rael Moreira da Silva, de 24 anos; e Valdeane Silva Cunha, de 24 anos.

Segundo o tenente-coronel Ibsen Lima Ibsen, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, ainda pela manhã a Polícia Civil havia identificado a movimentação suspeita de um veículo Classic que poderia ser utilizado como suporte logístico para algum crime na cidade. A informação foi repassada à Polícia Militar, que iniciou buscas para localizar o automóvel.

Por volta das 14h30, o homicídio foi registrado no Residencial Magalhães. Logo após o crime, equipes da PM iniciaram diligências na área e conseguiram localizar e prender os dois suspeitos que estavam com as armas.

Posteriormente, novas informações indicaram que o veículo Classic havia passado pelas Folhas 1 e 10, no Núcleo Nova Marabá. Um cerco policial coordenado pelo comandante da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), tenente Silva Castro, foi montado na região e resultou na abordagem do automóvel e na prisão dos três ocupantes.

A Polícia Militar informou ainda que dois dos homens detidos no carro também são suspeitos de participação em pelo menos outros dois homicídios recentes registrados em Marabá.

Um deles ocorreu na última segunda-feira (2), quando Eloi de Jesus Neto foi morto com pelo menos sete tiros enquanto bebia em uma conveniência na Alameda Castanheira, no bairro São Félix Pioneiro.

O outro caso foi registrado em 12 de fevereiro e teve como vítima João Vitor Silva, de 23 anos, morto na Folha 28, em Nova Marabá. Ele cumpria pena em regime semiaberto desde dezembro de 2025 pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e realizava serviços de limpeza e manutenção urbana por meio de uma parceria entre o sistema penitenciário e a Prefeitura de Marabá.

Segundo o tenente Silva Castro, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga se os presos têm participação nesses e em outros homicídios registrados no município. As informações são do Correio de Carajás.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em homicídio de jovem em Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

REVOLTANTE!

Vídeo mostra cachorro em possível situação de maus-tratos no bairro do Castanheira

Sensibilizados com a situação, alguns moradores passaram a arremessar alimentos dentro de sacolas para o quintal onde o animal estava, na tentativa de ajudá-lo

05.03.26 21h46

POLÍCIA

Suspeitos furtam loja de roupas e causam prejuízo de R$ 20 mil no Jurunas

Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para auxiliar na identificação dos envolvidos

05.03.26 21h07

POLÍCIA

Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em homicídio de jovem em Marabá

Entre os presos estão dois homens apontados como executores do crime e três suspeitos de dar apoio à ação

05.03.26 20h28

TEMPORAL

Chuvas causam danos em Xinguara e prefeitura pretende decretar emergência

Cratera abriu no Km 98 da rodovia BR-155, entre Xinguara e Rio Maria, no Sul do Pará

05.03.26 19h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

IDENTIFICAÇÃO

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

05.03.26 11h17

AGRESSÃO

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.03.26 10h45

FUGA

Dupla suspeita de assalto foge ao se jogar no Rio Tocantins em Marabá

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (4), no Núcleo Cidade Nova

05.03.26 12h37

AGRESSÃO

Vídeo registra agressão contra mulher na zona rural de Óbidos

A vítima chegou a ficar desacordada após ser atingida por socos

05.03.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda