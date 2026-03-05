Cinco pessoas são presas suspeitas de envolvimento em homicídio de jovem em Marabá

Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram presas na tarde desta quinta-feira (5), em Marabá, no sudeste do Pará, suspeitas de envolvimento no homicídio de Raí Silva de Jesus, de 21 anos. O crime ocorreu por volta das 14h30, no Residencial Magalhães, no Núcleo São Félix.

De acordo com a Polícia Militar, Maycon Dheimison Rodrigues, de 32 anos, e David Wendell Cerqueira de Souza, de 21 anos, foram presos na área onde o assassinato ocorreu e são apontados como os executores da vítima. Com a dupla, os policiais apreenderam duas armas de fogo que teriam sido utilizadas no crime.

Outros três suspeitos foram presos em um veículo Chevrolet Classic, que, segundo a polícia, estaria dando apoio à ação criminosa. No carro estavam Flávio Pereira Tavares, de 27 anos; Rael Moreira da Silva, de 24 anos; e Valdeane Silva Cunha, de 24 anos.

Segundo o tenente-coronel Ibsen Lima Ibsen, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, ainda pela manhã a Polícia Civil havia identificado a movimentação suspeita de um veículo Classic que poderia ser utilizado como suporte logístico para algum crime na cidade. A informação foi repassada à Polícia Militar, que iniciou buscas para localizar o automóvel.

Por volta das 14h30, o homicídio foi registrado no Residencial Magalhães. Logo após o crime, equipes da PM iniciaram diligências na área e conseguiram localizar e prender os dois suspeitos que estavam com as armas.

Posteriormente, novas informações indicaram que o veículo Classic havia passado pelas Folhas 1 e 10, no Núcleo Nova Marabá. Um cerco policial coordenado pelo comandante da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), tenente Silva Castro, foi montado na região e resultou na abordagem do automóvel e na prisão dos três ocupantes.

A Polícia Militar informou ainda que dois dos homens detidos no carro também são suspeitos de participação em pelo menos outros dois homicídios recentes registrados em Marabá.

Um deles ocorreu na última segunda-feira (2), quando Eloi de Jesus Neto foi morto com pelo menos sete tiros enquanto bebia em uma conveniência na Alameda Castanheira, no bairro São Félix Pioneiro.

O outro caso foi registrado em 12 de fevereiro e teve como vítima João Vitor Silva, de 23 anos, morto na Folha 28, em Nova Marabá. Ele cumpria pena em regime semiaberto desde dezembro de 2025 pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e realizava serviços de limpeza e manutenção urbana por meio de uma parceria entre o sistema penitenciário e a Prefeitura de Marabá.

Segundo o tenente Silva Castro, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga se os presos têm participação nesses e em outros homicídios registrados no município. As informações são do Correio de Carajás.