Chuvas causam danos em Xinguara e prefeitura pretende decretar emergência

Xinguara teve vários danos por causa das fortes chuvas que atingem o Estado do Pará. O forte volume de chuvas causou transtornos consideráveis em toda a região, provocando inclusive a abertura de uma cratera no Km 98 da rodovia BR-155, entre Xinguara e Rio Maria, na região Sul do Pará. A rodovia é uma das principais vias de acesso à cidade. A situação gerou a interdição do tráfego de veículos na região. Os alagamentos e erosão preocuparam os motoristas que trafegam pela localidade.

O prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção (MDB), juntamente com equipes da Defesa Civil do Município visitaram vários locais atingidos pela chuva. A expectativa é que a Prefeitura de Xinguara anuncie, até o fim desta quinta-feira (05/03), a assinatura do decreto de estado de calamidade pública em virtude da gravidade dos impactos.

"Estamos visitando os setores mais prejudicados pelo excesso de chuvas. Detectamos que o córrego, na rua Floresta com a rua Valter Fernandes, transbordou. Estas ruas estão no projeto de asfaltamento, com drenagem, e as obras devem começar entre maio ou junho. Isso vai amenizar muito o problema de alagamentos. Podem ter certeza que a prefeitura não para e vamos decretar ainda hoje o estado de calamidade pública", informou o prefeito Osvaldinho.

De acordo com informações da Prefeitura, o impacto na infraestrutura foi grande, o volume de água causou danos severos em estradas, dificultando a trafegabilidade. Além das vias públicas e áreas rurais, a Prefeitura registrou danos em residências em pontos específicos.

As equipes da gestão municipal ainda realizavam até o início da noite o levantamento detalhado e o mapeamento dos danos. Desde as primeiras horas da chuva, equipes da Defesa Civil tentam identificar cada família atingida e entender a gravidade de cada caso. Ainda não havia sido registrado nenhum caso de pessoas desalojada ou desabrigada.

As informações estão sendo levantadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil. A Prefeitura informou também que está verificando a necessidade de acolhimento para famílias que, porventura, tenham tido suas casas comprometidas, priorizando o suporte humanitário.

Os danos foram registrados em diversos pontos e o levantamento técnico está identificando as áreas de maior vulnerabilidade, especialmente nas proximidades de canais e áreas de escoamento. A gestão está monitorando a malha urbana e a zona rural com o intuito de dar uma resposta rápida, nos bairros e nas estradas vicinais.