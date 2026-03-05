Homem é preso por vender falso pacote de romaria para São Paulo a idosos, em Castelo dos Sonhos

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil na quarta-feira (4/3) suspeito de praticar o crime de estelionato contra idosos em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, no sudoeste do Pará. Segundo a PC, o crime ocorreu em 2025, quando o suspeito comercializou pacote de romaria com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, com chegada prevista para outubro do mesmo ano, recebendo pagamentos mensais das vítimas, principalmente via PIX.

Conforme as autoridades, na data marcada, o transporte não compareceu, o suposto guia sumiu e trocou de número. Foi quando as vítimas perceberam que se tratava de um golpe.

Após o registro das ocorrências, a equipe policial reuniu todos os comprovantes de transferência e, por meio da análise detalhada das chaves PIX, dados bancários, trocas de informações cadastrais e diligências de campo, conseguiu identificar o investigado.

Com a materialidade e autoria devidamente comprovadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do homem.

De posse do mandado, foram realizadas diligências investigativas e levantamentos de inteligência para localizar o investigado, sendo apurado que ele estava na cidade de Sinop, no estado de Minas Gerais. Confirmada a localização, equipes das Delegacias de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso deslocaram-se até o município, onde conseguiram capturá-lo, dando cumprimento à ordem judicial. O homem segue à disposição do Poder Judiciário.