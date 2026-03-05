Adolescente de 16 anos morre em ação policial na zona rural de Medicilândia

Jhonatan Almeida Pereira, de 16 anos, morreu em uma ação policial na tarde de quarta-feira (4/3) na zona rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Ele completaria 17 anos nesta quinta (5/3).

Conforme o portal A Voz do Xingu, a Polícia Militar recebeu informações por volta das 12h20 de que um homem estaria armado e teria tentado assaltar uma motocicleta no travessão do quilômetro 95.

A partir da denúncia, os policiais foram até o local e fizeram buscas na área. Foi quando a PM avistou um suspeito trajando bermuda e camisa, com uma arma de fogo em punho.

De acordo com A Voz do Xingu, a Polícia Militar informou que foi ordenado que o suspeito largasse o armamento. Mas ele teria desobedecido à determinação e apontado o revólver em direção aos militares, que o balearam.

Jhonatan foi atingido no tórax e socorrido ao Hospital Municipal de Medicilândia, onde recebeu atendimento. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ao fim da ocorrência, a PM disse que apreendeu um revólver calibre .32 com quatro munições, sendo uma delas intacta e três deflagradas. Ainda conforme A Voz do Xingu, as autoridades disseram que o adolescente pertencia a uma facção criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o ocorrido. Em ambas as demandas, a reportagem aguarda retorno.