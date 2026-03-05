Mulher é morta a facadas em estabelecimento comercial em Novo Progresso

Uma mulher identificada apenas como Suelen foi morta a facadas na tarde desta quinta-feira (5) em um estabelecimento comercial em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. As informações preliminares dão conta de que um homem teria entrado no estabelecimento e desferido golpes de faca na região do pescoço da mulher, fugindo logo em seguida.

Segundo o Portal Giro, guarnições da Polícia Militar foram acionadas por volta das 13h40 para atender uma ocorrência nas proximidades da Rua Bélgica, no bairro Jardim América, no local conhecido como "Bar do Chagas". Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que a vítima estava morta.

Ainda conforme o Giro, a vítima teria se envolvido em um caso ocorrido há alguns meses em uma área de garimpo, quando um homem foi morto. Essa circunstância, em tese, pode indicar uma possível motivação relacionada à vingança. No entanto, as autoridades não descartam nenhuma hipótese.

As guarnições seguem em diligências para localizar e prender o suspeito do crime, que não teve a identidade revelada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.