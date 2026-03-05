Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta a facadas em estabelecimento comercial em Novo Progresso

Uma das hipóteses é de que o crime possivelmente esteja ligado à vingança

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Canva)

Uma mulher identificada apenas como Suelen foi morta a facadas na tarde desta quinta-feira (5) em um estabelecimento comercial em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. As informações preliminares dão conta de que um homem teria entrado no estabelecimento e desferido golpes de faca na região do pescoço da mulher, fugindo logo em seguida.

Segundo o Portal Giro, guarnições da Polícia Militar foram acionadas por volta das 13h40 para atender uma ocorrência nas proximidades da Rua Bélgica, no bairro Jardim América, no local conhecido como "Bar do Chagas". Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que a vítima estava morta.

Ainda conforme o Giro, a vítima teria se envolvido em um caso ocorrido há alguns meses em uma área de garimpo, quando um homem foi morto. Essa circunstância, em tese, pode indicar uma possível motivação relacionada à vingança. No entanto, as autoridades não descartam nenhuma hipótese.

As guarnições seguem em diligências para localizar e prender o suspeito do crime, que não teve a identidade revelada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher é morta a facadas

estabelecimento comercial

novo progresso

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas em estabelecimento comercial em Novo Progresso

Uma das hipóteses é de que o crime possivelmente esteja ligado à vingança

05.03.26 17h17

FUGA

Dupla suspeita de assalto foge ao se jogar no Rio Tocantins em Marabá

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (4), no Núcleo Cidade Nova

05.03.26 12h37

IDENTIFICAÇÃO

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

05.03.26 11h17

AGRESSÃO

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.03.26 10h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

IDENTIFICAÇÃO

Equipe voluntária localiza corpo de jovem desaparecida após acidente com moto aquática em Marabá

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a identificação do cadáver, que estava na área do Rio Tocantins pertencente ao município de Itupiranga

05.03.26 11h17

AGRESSÃO

Briga em bar após suposta importunação sexual deixa homem ferido em Portel

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.03.26 10h45

AGRESSÃO

Vídeo registra agressão contra mulher na zona rural de Óbidos

A vítima chegou a ficar desacordada após ser atingida por socos

05.03.26 8h56

DETIDA

Mulher é detida por violar medida protetiva e ameaçar o próprio pai idoso em Santarém

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (4), no bairro Santa Clara

05.03.26 9h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda