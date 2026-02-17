Suspeitos de tentativa de assalto são espancados por suposto PM na Pedreira, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na tarde desta terça-feira (17) mostra o momento em que dois homens suspeitos de uma tentativa de assalto são espancados por um suposto policial militar reformado no bairro da Pedreira, em Belém.

O caso foi registrado na avenida Doutor Freitas, em frente a um supermercado. As imagens mostram o homem, apontado por testemunhas como policial militar reformado, agredindo os suspeitos com um pedaço de madeira.

Na gravação, um segundo homem também aparece segurando outro pedaço de madeira e participando das agressões. Em determinado momento, um terceiro homem surge nas imagens pisando sobre um dos suspeitos, aparentemente para impedir que ele fugisse. Vários curiosos acompanharam a cena.

As circunstâncias da tentativa de assalto não foram divulgadas até o momento. Não há detalhes sobre como o crime teria ocorrido, e a dinâmica dos fatos permanece desconhecida.

Também não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos suspeitos, nem confirmação sobre a identidade do homem apontado como policial reformado e os procedimentos adotados no caso.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, mas ainda não houve retorno.