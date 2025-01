Suspeitos de matar homem a pauladas no Guamá são identificados

Os dois suspeitos de envolvimento na morte de Edmundo Nascimento Medeiros da Cunha, vítima de pauladas na última terça-feira (28), no bairro do Guamá, em Belém, já foram identificados pela Polícia Civil do Pará (PCPA). A informação foi confirmada pelo delegado da seccional do bairro, Marcio Cavalcante.

Segundo a autoridade policial, a morte de Edmundo da Cunha foi uma retaliação, motivada por uma agressão que a própria vítima cometeu contra uma mulher com quem tinha um relacionamento. A apuração da polícia, até então, aponta que Edmundo havia esfaqueado a mulher poucos minutos antes de ser abordado por dois homens e morto a pauladas na rua Barão de Igarapé Miri, entre a Alameda Mamoré e a travessa Liberato de Castro.

O inquérito policial também chegou ao conhecimento de que todos os envolvidos no caso eram usuários de drogas e que, quanto a Edmundo, ele também era uma pessoa em situação de rua. Ele também já tinha três passagens pela polícia por roubos.

A motivação do esfaqueamento da mulher ainda é esclarecida pelas autoridades. A polícia informa que ela chegou a ser socorrida, levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e recebeu alta médica ainda na terça-feira. Ela também seria pessoa em situação de rua e usuária de entorpecentes, conforme informações do delegado.

O delegado Marcio Cavalcante explica que a Polícia Civil chegou a realizar diligências para prender os dois suspeitos da morte de Edmundo da Cunha, mas não encontrou os suspeitos no local procurado. Agora, a polícia deve representar pela prisão preventiva desses suspeitos que, até o momento, seguem com paradeiro desconhecido.