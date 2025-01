Romeno procurado por homicídio e incêndio em Balneário Camboriú entra na lista da Interpol

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que Michael Luciano Borzas, de 20 anos, foi incluído na lista de procurados da Interpol.

Ele é suspeito de, na última segunda-feira (20), ter matado a tiros um funcionário na casa de sua ex-companheira em Balneário Camboriú e de incendiar o imóvel. Outra funcionária também foi atingida por disparos, mas sobreviveu. Borzas, estudante de cibersegurança, fugiu após o crime.

A ex-namorada não estava na residência no momento do ataque, pois já havia recebido ameaças anteriores. No dia anterior ao crime, a Justiça havia emitido um mandado de prisão contra ele por ameaça e tentativa de homicídio contra ela.

A Polícia Civil acredita que os atos foram motivados pelo descontentamento de Borzas com o término do relacionamento.

Nascido nos Estados Unidos, ele se mudou para a Romênia ainda criança e posteriormente residiu na Noruega. Veio ao Brasil para conhecer a mulher com quem teve um breve relacionamento. As autoridades continuam as buscas pelo suspeito.