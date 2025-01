Homem é morto a pauladas no bairro do Guamá, em Belém

Edmundo Nascimento Medeiros da Cunha, de 36 anos, foi morto a pauladas na madrugada desta terça-feira (28/1), na rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com as autoridades, dois homens cometeram o crime, que aconteceu entre a Alameda Mamoré e a travessa Liberato de Castro.

O 37º Batalhão de Polícia Militar, que realiza o policiamento na área, foi acionado ao caso. Quando a PM chegou na cena do crime, encontrou Edmundo morto e nenhum vestígio dos suspeitos.

A polícia ainda fez buscas pela área para tentar localizar a dupla envolvida no crime, mas não a encontrou. Até o começo da manhã desta terça (28/1), ninguém havia sido preso. Por enquanto, as motivações por trás do homicídio são desconhecidas.

A Polícia Científica (PCEPA) também foi comunicada para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo até o Instituto Médico Legal (IML). Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que a Seccional do Guamá investiga a morte de Edmundo e que “perícias foram solicitadas” para auxiliar no trabalho de apuração. A PM segue atrás dos suspeitos.