Suspeitos de lavagem de dinheiro e contrabando em Belém e Ananindeua são presos pela PF no Pará

Duas pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e contrabando nas cidades de Belém e Ananindeua. A Operação Malik, deflagrada pela Polícia Federal, cumpriu os mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (8/10). A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor estimado superior a R$ 44 milhões.

A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém, responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, por meio de pessoas interpostas e empresas de fachada.

Além das ordens judiciais de prisão preventiva, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços da capital paraense e Ananindeua, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.

Os mandados tiveram como alvo estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado. Conforme a PF, as empresas seriam utilizadas para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações.