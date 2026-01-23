Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos de integrar organização criminosa morrem em confronto com a PM em Breu Branco

A ação policial também resultou na prisão de um terceiro suspeito e na apreensão de armas e munições

O Liberal
fonte

Suspeitos de integrar organização criminosa morrem em confronto com a PM em Breu Branco. (Reprodução/ redes sociais)

Dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa morreram na noite de quinta-feira (22) durante uma troca de tiros com policiais militares no município de Breu Branco, no sudeste do Pará. A ação policial também resultou na prisão de um terceiro suspeito e na apreensão de armas e munições.

Os mortos foram identificados como Ary de Oliveira Fontes e Jakscon Silva Rodrigues. O confronto ocorreu por volta das 18h30, no lago da represa da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, em uma área próxima ao Porto da Geleira, após a Polícia Militar receber informações de que um grupo armado estaria atravessando o lago com destino à zona rural do município.

De acordo com a PM, uma guarnição seguiu até o porto e iniciou patrulhamento fluvial. Durante a ação, os policiais avistaram uma embarcação do tipo rabeta. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e passaram a atirar contra os militares, que reagiram.

Após o cessar dos disparos, os policiais constataram que Ary e Jakscon haviam sido baleados. Eles chegaram a aguardar atendimento médico, mas morreram antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O terceiro suspeito, Mateus dos Santos Costa, foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil. Ele foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares.

No interior da embarcação, a PM apreendeu três armas de fogo calibre .38, além de 15 munições intactas e 11 munições deflagradas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

POLÍCIA

Protesto interdita Alça Viária na noite desta sexta-feira (23)

Moradores ateiam fogo em materiais no asfalto da rodovia; Rota do Pará se manifesta sobre ocorrência

23.01.26 23h52

crueldade

Pai mata filho de 3 anos no banheiro de casa após discutir com mulher

O crime aconteceu em Manaus e o homem de 48 anos está foragido

23.01.26 21h46

agressão

Jovem é intubado com traumatismo craniano após briga por chiclete; vídeo

O adolescente de 16 anos está intubado com traumatismo craniano grave; piloto de Fórmula Delta foi preso em flagrante por agressão

23.01.26 20h58

EITA!

Polícia Civil investiga roubo de retroescavadeira em obra da Avenida Liberdade, em Belém

Funcionários foram feitos reféns durante a ação criminosa; maquinário foi encontrado abandonado em Ananindeua

23.01.26 18h08

