Suspeitos de integrar organização criminosa morrem em confronto com a PM em Breu Branco

Dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa morreram na noite de quinta-feira (22) durante uma troca de tiros com policiais militares no município de Breu Branco, no sudeste do Pará. A ação policial também resultou na prisão de um terceiro suspeito e na apreensão de armas e munições.

Os mortos foram identificados como Ary de Oliveira Fontes e Jakscon Silva Rodrigues. O confronto ocorreu por volta das 18h30, no lago da represa da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, em uma área próxima ao Porto da Geleira, após a Polícia Militar receber informações de que um grupo armado estaria atravessando o lago com destino à zona rural do município.

De acordo com a PM, uma guarnição seguiu até o porto e iniciou patrulhamento fluvial. Durante a ação, os policiais avistaram uma embarcação do tipo rabeta. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e passaram a atirar contra os militares, que reagiram.

Após o cessar dos disparos, os policiais constataram que Ary e Jakscon haviam sido baleados. Eles chegaram a aguardar atendimento médico, mas morreram antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O terceiro suspeito, Mateus dos Santos Costa, foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil. Ele foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares.

No interior da embarcação, a PM apreendeu três armas de fogo calibre .38, além de 15 munições intactas e 11 munições deflagradas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.