Suspeitos de furto enfrentam policiais durante festejo em Marabá

Uma abordagem policial a dois suspeitos durante o final de semana, em Marabá, sudeste do Pará, viralizou nas redes sociais por meio de um vídeo que mostra os jovens de porte físico franzino enfrentando os policiais militares. O registro foi feito na orla do rio Tocantins, principal cartão postal da cidade, durante a última noite do Festejo Junino realizado pela Prefeitura de Marabá, no final de semana.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop 190) de que dois homens estariam aproveitando a grande movimentação do festejo para furtar espectadores e brincantes. Entretanto, ao iniciar a abordagem, os dois suspeitos reagiram com agressividade, postura flagrada pelo vídeo que circula nas redes sociais.

Apesar das tentativas de confrontar a guarnição, as imagens também chamam atenção para a aparente serenidade dos policiais. Em momento algum os PMs demonstraram ter perdido a calma ao conduzir a situação.

Ao portal Correio de Carajás, o Tenente Aureliano, da Polícia Militar, disse que chegou a indagar os policiais envolvidos na abordagem porque não foi utilizado uma técnica de contenção, como spray de pimenta, por exemplo. No entanto, ouviu dos colegas que havia muitas pessoas no entorno que não sabiam do motivo da abordagem e avaliaram que, nesta situação, uma contenção mais incisiva poderia culminar com a represália do público presente e até um princípio de tumulto.

O vídeo não mostra o final da abordagem, mas ainda de acordo com a PM, os policiais receberam o apoio do Departamento de Segurança Patrimonial da prefeitura e os dois suspeitos foram apresentados na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde se encontram à disposição da Justiça