Abordagem policial termina em confusão na UPA de Paragominas; vídeo

Policiais militares foram filmados agredindo um homem com socos e pontapés na tarde do último domingo (12), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, na região sudeste do Pará. Segundo testemunhas, Marco Antônio Mesquita dos Santos reclamava da demora do atendimento no local e teria começado a causar danos na estrutura do local, além de xingar os servidores. Com informações do site Ver-O-Fato.

VEJA MAIS

Em decorrência da confusão, os PMs teriam sido chamados pelos seguranças da UPA. A Polícia Militar informou que uma guarnição chegou no local e encontrou os servidores em pânico por conta da ação do homem. Marco teria se negado a cumprir as ordens dos militares, que precisaram pedir reforço.

De acordo com a narrativa da Polícia Militar, Marco agrediu um policial que tentava imobilizá-lo, foi então que os demais militares utilizaram de força física para conter o agressor.

Nas imagens é possível ver um policial caindo. Logo após isso, pelo menos seis militares agridem o homem até ele ser imobilizado no chão, ao lado de uma viatura. Quem observava a cena ficou assustado e alguns pediam para que fossem filmados os momentos da reação policial.