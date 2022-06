Marido acusa dentista de 'implantar chip' em mulher e destrói recepção de clínica; vídeo

Um casal foi flagrado destruindo a recepção de uma clínica, após a mulher chegar ao consultório com dores de dente, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na tarde da quarta-feira (8). A confusão teria iniciado quando o homem acusou o dentista de ter implantado um chip na boca de sua esposa e, por isso, ela estava passando mal.

Os dois chegaram à clínica acompanhados de três crianças à procura do profissional. As câmeras de segurança registraram o momento em que o marido é informado de que o dentista não estava no consultório, e por isso, não poderia atendê-la.

Revoltado, o homem começa a ameaçar funcionários e quebrar a clínica. Um televisor, o balcão de vidro e um computador foram destruídos. Uma funcionária também foi agredida com um soco no braço pelo esposo da paciente.

Após a confusão, o casal teria entrado no elevador com os filhos e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Em depoimento à PM, um funcionário informou que o homem ameaçou voltar ao local. Ainda segundo funcionário, em uma das vezes que esteve na unidade acompanhando a mulher, o suspeito chegou a mostrar a foto de uma arma de fogo para alguns trabalhadores.

Marido e mulher ainda não foram encontrados pela a polícia. Por nota, a Polícia Civil informou que vai abrir um inquérito para apurar o caso.