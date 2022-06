Mulher é presa por ofender família com falas racistas em transporte público; vídeo

Um crime cometido por racismo viralizou nas redes sociais no último domingo (6). Uma mulher foi presa após agredir uma família com ofensas racistas, em um vagão do metrô de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma das vítimas filmou e publicou a situação e o registro gerou revolta nas redes sociais.

A mulher de 54 anos, suspeita do crime, não teve a identidade revelada. Nas imagens registradas, ela aparece sentada em frente a família, formada por três pessoas negras. Ela confirmava que era racista, apontava para a cor da pele e ainda dizia que não poderiam dividir o mesmo espaço que as outras pessoas.

No momento da confusão, um segurança do metrô foi chamado para averiguar o que estava acontecendo. A mulher se recusou a sair do vagão e precisou de vários minutos para ser retirada do local. A suspeita foi levada pela Polícia Militar à delegacia e permanece detida.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)