'Cara de gato' é preso por furto de vários itens domésticos em Muaná

Foi preso nesta quarta-feira (29), no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, um suspeito de furto identificado como Gilvan Moraes Vale, conhecido como Cara de Gato. Ele é suspeito de arrombar uma casa e de furtar vários objetos como aparelho de televisão, cortina e louça.

Em nota enviada ao Grupo Liberal, a Polícia Militar confirmou a ocorrência. "Agentes da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM) prenderam um suspeito de invasão a residência e furto no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. Durante a abordagem policial, o homem admitiu o furto e indicou onde estavam os itens. Os materiais furtados foram recuperados e entregues à vítima. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis", pontuou.

De acordo com informações divulgadas pelo site Notícia Marajó, o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, explicou que os militares da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar receberam a denúncia do arrombamento e fizeram um cerco para prender Cara de Gato. Os policiais chegaram até a casa do suspeito pela rua e por uma área de mata, acabando com a possibilidade de fuga.

Ainda segundo o site Notícia Marajó, foram recuperadas duas cortinas, um botijão de gás, uma caixa de som, uma TV, um jogo de panela e um jogo de xícaras.