Ladrão é preso após esquecer o celular no local do furto; confira

Na noite desta quarta-feira (29), no município de Apucarana, no Paraná, um ladrão foi preso em uma situação inusitada. Após cometer o furto, ele deixou o celular no local do delito e, quando se deu conta, até chegou a voltar, mas acabou dando de cara com a Polícia Militar (PM). Com informações do portal TN Online.

A PM foi acionada por um morador que denunciava o roubo de pertences de dentro do carro de uma cliente. A mulher tinha deixado o veículo estacionado em frente à sua residência e esquecido de trancar a porta e fechar os vidros. Do local, foi furtado uma certa quantia em dinheiro, mas algo curioso ocorreu: no banco, havia um isqueiro e um celular desconhecidos pela dona do veículo.

No momento em que a vítima relatava para os policiais o que tinha ocorrido, um vizinho, de 37 anos, chegou no local, relatando que teve o seu celular furtado. Porém, os PMs decidiram verificar as câmeras de filmagem e descobriram que o vizinho tinha sido o autor do furto.

Ele estava usando outras roupas, mas isso não impediu a identificação dele. Rapidamente, a polícia realizou uma busca domiciliar e foram encontradas as vestes que ele usava durante o furto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)