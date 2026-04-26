Suspeito morre após confronto com a PM em agrovila de Castanhal

Um homem suspeito de portar arma de fogo morreu após uma intervenção policial na tarde deste domingo (26), na Agrovila Castelo Branco, zona rural de Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, a guarnição do 32º PPD de Castelo Branco foi acionada após denúncias de que um homem, conhecido pelo apelido de “Cobaia”, estaria armado em um bar da localidade.

Ao chegar ao endereço, os policiais realizaram a abordagem, momento em que o suspeito teria fugido e feito menção de sacar uma arma de fogo. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos para conter o homem.

O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a PM, os policiais envolvidos na ocorrência se apresentaram na Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos legais. A arma que estaria com o suspeito também foi apreendida e apresentada à autoridade policial.

O caso foi registrado como morte por intervenção de agente do Estado, e deverá ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará.