Mulher é flagrada transportando criança de forma perigosa em motocicleta em Abaetetuba

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal neste domingo (26) mostra uma situação de risco envolvendo uma mulher e uma criança em uma motocicleta, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense.

Nas imagens, a mulher aparece conduzindo o veículo sem capacete, enquanto transporta a criança de forma perigosa. O menor está sentado em uma cadeira posicionada na parte frontal da motocicleta, entre a condutora e o painel.

O registro ocorre poucos dias após outra cena também chamar atenção em Abaetetuba: um homem foi flagrado transportando seis pessoas em uma única motocicleta, sendo três crianças e dois adultos, além do condutor, situação igualmente irregular e de alto risco. Em ambos os episódios, não se observa a presença ou atuação de agentes de fiscalização de trânsito no momento das ocorrências.

Além de colocar a criança em risco, a conduta infringe normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o uso obrigatório de capacete e determina regras específicas para o transporte de passageiros em motocicletas.