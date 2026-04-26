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Polícia

Suspeito de matar jovem em posto de combustíveis morre em intervenção policial em Parauapebas

Homem apontado como autor do crime foi localizado horas após o homicídio e teria reagido à abordagem policial

O Liberal
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Suspeito de matar jovem em posto de combustíveis morre em intervenção policial em Parauapebas. (Reprodução/ Redes sociais)

O suspeito de assassinar o jovem Wildsom da Silva Amaral, de 19 anos, morreu na tarde de sábado (25) durante uma intervenção policial em Parauapebas, no sudeste do Pará. O homem foi identificado como Alerrandro Rayllam Alves da Silva, conhecido como “Pretex”.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes receberam uma denúncia indicando que o suspeito do homicídio ocorrido durante a madrugada estaria escondido em um apartamento no Bloco 21 do Residencial Alto Bonito. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a porta do imóvel entreaberta.

Ainda segundo o relatório policial, no momento da abordagem, Alerrandro teria apontado um revólver calibre .32 contra os policiais. Diante da ameaça, o oficial responsável pela equipe efetuou dois disparos para conter a ação.

O suspeito foi atingido e, devido à demora no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acabou sendo socorrido pelos próprios policiais e levado a uma unidade hospitalar da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Dentro do imóvel, os agentes apreenderam um revólver calibre .32 da marca Taurus, com seis munições intactas, além de um simulacro de pistola e três aparelhos celulares.

Segundo informações preliminares das forças de segurança, há indícios de que o homicídio esteja relacionado à disputa entre facções criminosas. Alerrandro seria apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto a vítima, conhecida como “VK”, teria ligação com o Comando Vermelho (CV).

A Polícia Civil segue investigando o caso para confirmar a autoria do homicídio e esclarecer as circunstâncias tanto do crime quanto da intervenção policial.

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