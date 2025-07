Quatro suspeitos de homicídio e tráfico internacional de drogas são presos no Pará

Quatro homens foram presos nesta terça-feira (8), durante a Operação “Sombras de Medellín”, da Polícia Civil do Pará. Eles são suspeitos de envolvimento em homicídio qualificado, tráfico internacional de drogas, contrabando e lavagem de dinheiro. As prisões ocorreram nos municípios de Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru, Cametá e Moju.

A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Barcarena. Dois alvos seguem foragidos.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, mídias digitais e cerca de R$ 295 mil em moedas nacional e estrangeira, incluindo pesos colombianos. O dinheiro estava escondido em um compartimento secreto na parede de uma residência, camuflado por uma tomada elétrica.

“Essa é uma resposta firme e estratégica ao crime organizado no interior do Estado. O objetivo é mostrar que o Estado está presente e atuante”, destacou o diretor de Polícia do Interior (DPI), Hennison Jacob.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e, posteriormente, ao sistema penitenciário. As investigações continuam para localizar os foragidos e identificar outros envolvidos nos crimes.

A operação mobilizou 41 policiais civis, com apoio de 11 viaturas e uma lancha. Participaram equipes das delegacias de Abaetetuba, Moju, Igarapé-Miri, Vila dos Cabanos (Barcarena), além da Delegacia de Homicídios, Deam, Deaca, NAI e Core, sob coordenação da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e da DPI.

Desdobramento

A operação é um desdobramento das investigações sobre o assassinato de Galileu Pinheiro Macedo, em 17 de fevereiro de 2024, e o desaparecimento de Robson Figueiredo da Luz, em 23 de abril do mesmo ano. Conforme foi apurado pela Polícia Civil, os crimes foram cometidos como retaliação e “queima de arquivo”, no contexto de uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e contrabando.

Galileu foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na rodovia estadual PA-483, a Alça Viária, no Ramal do Mamão, limite entre os municípios de Barcarena e Acará, no nordeste do Pará. As vítimas trabalhavam como piloto e guarda de embarcação para a organização criminosa e teriam se tornado suspeitas de colaborar com as autoridades após grandes apreensões de drogas.

Entre os episódios que motivaram os crimes estão a apreensão de 300 quilos de cocaína, em 6 de fevereiro de 2024, e de três toneladas de entorpecentes, em 14 de abril do mesmo ano, ambas na região de Abaetetuba. As investigações indicam que os líderes do grupo acreditavam que Galileu e Robson estavam instalando rastreadores nas embarcações da organização.

“Esses crimes foram praticados como forma de silenciar pessoas que representavam ameaça à estrutura criminosa. As prisões de hoje são fruto de um trabalho de inteligência e investigação rigorosa, que seguirá até a responsabilização de todos os envolvidos”, afirmou o delegado Mhoab Khayan, superintendente regional.