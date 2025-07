Motociclista morre em acidente na avenida Júlio César, em Belém

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na noite desta terça-feira (8), na avenida Júlio César, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 19h.

A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) à reportagem do Grupo Liberal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída ao lado da motocicleta.

A identidade do motociclista ainda não foi divulgada, e as circunstâncias do acidente seguem desconhecidas até o momento.