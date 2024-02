Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro na Alça Viária

Galileu Pinheiro Macedo, de 35 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo, neste sábado (17), no quilômetro 54 da rodovia estadual PA-483, a Alça Viária, no Ramal do Mamão, limite entre os municípios de Barcarena e Acará, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, a vítima era conhecida por fazer trabalhos como segurança privada.

Os suspeitos envolvidos no homicídio teriam fugido em um Fiat Toro preta, de placa ainda não identificada, em direção a Barcarena. Por volta das 15h, o 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) foi acionado ao caso, juntamente com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Na cena do crime, que foi isolada pela PM, os agentes encontraram munições de arma de fogo. O corpo foi removido pela Polícia Científica.

A princípio, Pinheiro foi desovado no local onde encontraram o corpo dele jogado perto da pista. Ele era morador do bairro Angélica, em Abaetetuba, e não tinha passagens pela polícia, segundo a PM.

Uma das linhas de investigação é de que a morte de Galileu possa ter ligação com ataques de organizações criminosas contra pessoas ligadas à área da segurança, por conta da profissão que o homem assassinado realizava. Até o momento, ninguém foi preso por participação no crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.