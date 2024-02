Homem é encontrado morto boiando em rio de Barcarena

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Arauaia, nesta terça-feira (13), próximo da Comunidade Piedade, em Barcarena, no nordeste do Pará. Até o momento, a causa da morte da vítima é desconhecida.

O 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) foi acionado para atender o caso. Com apoio do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6º BPM), os agentes se deslocaram ao local.

Os moradores da região cederam uma rabeta aos militares para que pudessem localizar a vítima. O cadáver foi resgatado pelo 6º GBM ao Porto do Júnior. Lá, a PM preservou o local até a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Abaetetuba, que realizará um exame necroscópico para identificar a causa da morte.

À polícia, os moradores do local disseram que não conheciam a vítima e que ele não era da região. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.