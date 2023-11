Colisão entre caminhões mata três pessoas na rodovia Alça Viária, em Marituba

Um acidente envolvendo dois caminhões terminou com a morte de três pessoas na tarde desta sexta-feira (17), na rodovia Alça Viária, na altura do quilômetro 10, no bairro São João, em Marituba, na Grande Belém. Entre as vítimas, uma é idosa. Até o momento, não há relatos oficiais da dinâmica do acidente.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso mostra a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Pelas imagens é possível identificar que um dos caminhões é de uma distribuidora de açaí. A redação integrada de O Liberal está em campo para coletar mais detalhes do caso.

