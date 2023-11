Acidente mata sete pessoas da mesma família; grupo voltava de velório

Um grave acidente no KM 109 da BR 316, entre os municípios de Araripina e Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, provocou a morte de sete pessoas da mesma família e deixou diversos feridos, entre eles uma mulher grávida, que está em estado grave, apresentando politraumatismo com possível perda do feto e fraturas graves. Os feridos foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ouricuri e a gestante foi levada ao bloco cirúrgico.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), quando uma van que transportava 19 pessoas - todas da mesma família - bateu na traseira de um caminhão carregado com lenha. As vítimas tinham ido a um velório na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e retornavam para Araripina.

O motorista e o passageiro do caminhão se apresentaram no posto da Polícia Rodoviária Federal de Ouricuri, onde realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal, segundo a PRF. Os dois não se feriram.