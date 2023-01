Sétima vítima da mesma família é encontrada morta em cativeiro; polícia prendeu três suspeitos

A sétima vítima da mesma família foi encontrada morta na última quarta-feira (18) em uma casa localizada no município de Cristalina, em Goiás. Marcos Antônio Lopes de Oliveira é o sogro de Elizamar da Silva, cabeleireira encontrada morta junto com seus três filhos em um veículo incendiado no último dia 12 de janeiro.

Além das vítimas já citadas, outras duas pessoas da mesma família também foram encontradas mortas. Renata Belchior e Gabriela Belchior, respectivamente a sogra e a cunhada de Elizamar. A polícia busca outras três pessoas desaparecidas, sendo elas Thiago Belchior, marido de Elizamar, Cláudia Regina, ex-esposa de Marcos Antônio e Ana Beatriz, filha do ex-casal.

Encontrado em um cativeiro, Marcos Antônio foi considerado suspeito pelas autoridades, mas com a localização de seu corpo, a hipótese perdeu força.

Três suspeitos já foram presos pela polícia

Três pessoas foram detidas pela polícia, suspeitas de terem executado o crime a mando de Marcos Antônio e Thiago Belchior. Um dos presos, identificado como Horácio Barbosa, afirmou que teria sido contratado pelo sogro de Elizamar e que receberia R$100 mil pelo crime.

