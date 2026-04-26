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Polícia

Suspeito de tráfico é preso com drogas, arma caseira e ‘laboratório’ no sudeste do Pará

Homem foi flagrado com porções de cocaína e maconha e confessou usar a própria casa para fracionar entorpecentes

O Liberal
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Suspeito de tráfico é preso com drogas, arma caseira e ‘laboratório’ no sudeste do Pará. (Foto: redes sociais)

Um homem identificado como Gabriel Medrado da Silva, conhecido como “Biel”, foi preso na noite de sábado (25), suspeito de tráfico de drogas, no município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 22h, durante rondas de rotina na cidade. Os agentes foram abordados por um morador, que denunciou que o suspeito estaria a caminho de um evento na zona rural para realizar a entrega de entorpecentes. O denunciante repassou características físicas, vestimentas e informou que Biel utilizava uma motocicleta Honda Titan de cor prata.

Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a abordagem, foram encontradas com ele 13 porções de cocaína, seis porções de maconha, um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.

Segundo a PM, Gabriel confessou envolvimento com o tráfico e revelou que utilizava o quintal da própria residência como um “laboratório” para o preparo e fracionamento das drogas. Ele também informou que havia mais entorpecentes e uma arma de fogo guardados no imóvel.

Após autorizar a entrada da guarnição, o suspeito indicou o local onde escondia os materiais, em um baú ao lado da cama. No local, os policiais apreenderam mais 43 porções de cocaína, uma espingarda de fabricação caseira e uma balança de precisão.

Gabriel Medrado da Silva, junto com a droga e o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em São Domingos do Araguaia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

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