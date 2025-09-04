Suspeito de zoofilia contra cachorro é preso em Itaituba
O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (4), na praça do município
Um suspeito de praticar zoofilia contra um cachorro foi detido pela Polícia Civil em Itaituba, no sudoeste do Pará. Vídeos que mostram os atos com o animal foram feitos na manhã desta quinta-feira (4), na Praça do Cidadão, e entregues às autoridades policiais.
As imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito tocando um cachorro de forma inadequada em um banco da praça, que costuma ser frequentada por diversos moradores. Após o ato, o investigado soltou o animal e permaneceu sentado ao lado do cão. De acordo com o Portal O Giro, testemunhas teriam informado que essa não teria sido a primeira vez que o suspeito cometeu o crime. Inclusive, teriam outros registros em vídeo.
O homem foi identificado e encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia durante a tarde. Inicialmente, o suspeito detido deve responder pelo crime de maus-tratos a animais, visto que zoofilia está incluída neste tipo de ilícito. Ele será apresentado em audiência de custódia para definição das medidas judiciais cabíveis.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
