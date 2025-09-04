Suspeito de zoofilia contra cachorro é preso em Itaituba

Um suspeito de praticar zoofilia contra um cachorro foi detido pela Polícia Civil em Itaituba, no sudoeste do Pará. Vídeos que mostram os atos com o animal foram feitos na manhã desta quinta-feira (4), na Praça do Cidadão, e entregues às autoridades policiais.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito tocando um cachorro de forma inadequada em um banco da praça, que costuma ser frequentada por diversos moradores. Após o ato, o investigado soltou o animal e permaneceu sentado ao lado do cão. De acordo com o Portal O Giro, testemunhas teriam informado que essa não teria sido a primeira vez que o suspeito cometeu o crime. Inclusive, teriam outros registros em vídeo.

O homem foi identificado e encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia durante a tarde. Inicialmente, o suspeito detido deve responder pelo crime de maus-tratos a animais, visto que zoofilia está incluída neste tipo de ilícito. Ele será apresentado em audiência de custódia para definição das medidas judiciais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.