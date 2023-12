Foragido suspeito de tráfico de drogas, roubo e homicídio é recapturado em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, por intermédio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV/DRCO), conseguiu recapturar e prender Mário Franca da Cruz, suspeito de compor uma organização criminosa, e ter em sua ficha criminal crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário e cumprido nesta sexta-feira (1º), em Ananindeua.

VEJA MAIS

Os agentes investigavam o município para a repressão de crimes contra motoristas de aplicativo quando o suspeito foi identificado e os policiais encontraram Mário. “Após o procedimento da Polícia Judiricária que o caso exige, a pessoa presa será apresentada a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para as providências legais”, informou a PC.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil do Pará reforçou a contribuição da comunidade para recapturar o suspeito. “A contribuição da comunidade, por intermédio do disque denuncia 181 foi ferramente essencial para confirmação do paradeira de Mario Cruz”, afirmou.