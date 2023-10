Homem que havia saído recentemente da prisão é morto a tiros, em Ananindeua

Um homem, identificado como Alan Sérgio Carvalho, foi morto a tiros por volta das 2h da madrugada do último domingo (15), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Conforme informações preliminares, a vítima foi alvejada com pelo menos cinco tiros, sendo quatro na região da cabeça. Testemunhas disseram às autoridades policiais que os autores do crime seriam dois homens em uma moto, que estariam perseguindo a vítima.

A Polícia Militar foi acionada por moradores durante a madrugada para verificar a situação de um corpo que estaria jogado na rua, após os moradores terem ouvido barulhos de tiros. Os agentes informaram que se deslocaram até o local indicado na denúncia e encontraram Alan já sem vida. A vítima já teria várias passagens pela justiça e havia saído da prisão cerca de três dias antes de ser morto. Os PMs ainda informaram que Alan morava em uma casa próxima ao local do crime.

Conforme o apurado no local pelos peritos, a posição em que o corpo de Alan estava indicava que ele tentou correr, possivelmente para fugir dos assassinos. Os moradores ainda teriam acionado uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima, mas quando os médicos chegaram Alan já estava morto.

Ninguém soube informar as características dos autores do crime ou do veículo em que eles estavam. Os policiais ainda tentaram colher mais informações sobre o crime com os moradores no local, mas ninguém teria falado devido ao medo de possíveis retaliações.