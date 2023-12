Mulher é presa por estelionato eletrônico após anunciar venda de terreno na internet

Jéssica Andressa Meireles Ferreira foi presa, na última semana, suspeita de aplicar um golpe envolvendo a venda de um terreno, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). As vítimas, um casal, tiveram um prejuízo de R$ 3,5 mil, segundo a polícia. Outros R$ 1.500,00 foram recuperados e devolvidos aos donos.

Ainda de acordo com a polícia, Jéssica teria usado um perfil em uma rede social para fazer o anúncio do terreno por R$ 15 mil. As vítimas relataram que chegaram a pagar uma parte (R$ 5 mil) e a outra seria paga em parcelas futuras, sem prazo estabelecido.

As vítimas contaram à polícia que a suspeita apresentou um documento de compra e venda do terreno, autenticado por uma outra mulher em um cartório de Ananindeua. Com isso, logo desconfiaram de Jéssica.

No dia 23 deste mês, data da prisão, as vítimas descobriram que o verdadeiro proprietário do terreno seria um homem, cuja identidade não foi revelada. Após isso, segundo a polícia, as vítimas perceberam que teriam caído em um golpe praticado por Jéssica Andressa Meireles Ferreira.

Na data da prisão, a suspeita teria cobrado mais R$ 5.000,00 para as vítimas, conforme mensagens de texto em rede social, às quais a polícia teve acesso. Diante destes fatos, os policiais se deslocaram até a residência da suspeita e a conduziram para a Seccional da Cidade Nova, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Na unidade policial, a suspeita confessou o crime, de acordo com a polícia. O dinheiro teria sido transferido para a conta do irmão da suspeita. Foram recuperados e devolvidos às vítimas R$ 1.500,00. A suspeita foi encaminhada para o Sistema Penitenciário.