Suspeito de tráfico de drogas pula no rio e foge da polícia após troca de tiros

Policiais do 76º Pelotão Destacado de Polícia Militar (76º PDPM) de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, trocaram tiros, na última quinta-feira (23), com o suspeito de tráfico de drogas Roni de Oliveira Feio, conhecido como “Bulgão”. O rapaz não foi atingido e ainda conseguiu fugir do cerco policial após se jogar em um rio. Na mesma ação, os agentes conseguiram prender Matheus de Oliveira Araújo, o “Matheuzinho”, e mais outro jovem, não identificado, sob suspeita do mesmo crime.

Em entrevista ao portal Notícia Marajó, o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, relatou que, inicialmente, os militares foram apurar uma denúncia de possível venda de entorpecentes por “Bulgão” e “Matheuzinho” na casa de uma pessoa identificada apenas como “Marreta”.

Ao chegar no local, os policiais fizeram o cerco e os suspeitos tentaram fugir. “Bulgão”, que estava armado, teria atirado contra a PM, que revidou, mas não acertou o suspeito. Para escapar, “Bulgão” se jogou no rio e não foi alcançado.

Fora da casa de “Marreta”, os policiais revistaram “Matheuzinho” e encontraram com ele 23 porções de oxi prontas para a revenda e outra pedra maior não fracionada. “Matheuzinho”, que já responde por tráfico e que cumpria medida cautelar usando tornozeleira eletrônica, foi preso novamente e encaminhado para a delegacia.

Uma terceira pessoa que estava perto da casa também foi detida, mas não foi informado sob qual acusação. Dentro da casa não foi encontrada droga.

Conforme o comandante da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), major Kojak, a Polícia Civil deve representar contra “Bulgão” e pedir a sua prisão preventiva.