Tráfico: PRF apreende quase meia tonelada de maconha em Novo Repartimento (PA)

Em ação por volta das 12h30 de quinta-feira (23), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 402 quilos de maconha em um veículo no km 300 da rodovia BR-230, no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Essa quantidade de entorpecentes encontrava-se em um caminhão que havia saído de Manaus, no Estado do Amazonas, e seguia viagem com destino a Uberlândia e Araguari, em Minas Gerais, e Guarulhos e São Bernardo do Campo, ambas em São Paulo.

A PRF informou que, durante comando de fiscalização de rotina, a equipe, composta pelos policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal, visualizou um caminhão VW/ 24.280 CRM 6X2, de cor branca, trafegando em alta velocidade pela rodovia e com o para-brisa trincado.

Maconha foi descoberta em 310 tabletes no caminhão

No momento da abordagem, o condutor afirmou que a carga do caminhão era de tintas, bicicletas e algumas baterias. No entanto, no momento dessa conferência, a equipe PRF encontrou 402 kg de maconha transportados em 310 tabletes.

A descoberta da droga se deu da seguinte forma: o caminhão foi avistado em alta velocidade e com o vidro párabrisa trincado na altura do campo de visão do condutor, o que gera risco de acidentes automobilísticos, ainda mais em se tratando de um veículo de grande porte. Então, os agentes da PRF ordenaram ao motoristas para parar o caminhão.

Em seguida, foi solicitada a documentção do condutor, do caminhão e da carga. O motorista disse que na carroceria do veículo somente havia bicicleta, tinta e baterias, objetos de uso pessoal. No entanto, quando os agentes da PRF manifestaram a intenção de checar o interior da carroceria, o homem demonstrou nervosismo, o que aguçou ainda mais a curiosidade dos policais.

Ao verificar a carroceria, os agentes constataram a existência da caixas em tamanho que não abrigariam uma bicicleta, por exemplo. A partir desse momento, os policiais abriram as caixas para checar o conteúdo da carga e, então, dsecobriram 310 tabletes com 402 quilos de maconha.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Marabá/PA, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.