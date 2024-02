Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante, em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de tráfico de drogas em Belém. A autuação ocorreu na tarde de quinta-feira (8), na travessa Tamandaré, no bairro da Campina, em ações de buscas pelo investigado. Segundo as autoridades policiais, a diligências tiveram início após denúncias anônimas sobre o crime.

Os policiais da 6ª Seccional Urbana do Comércio foram até o local indicado na denúncia sobre crime do Artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O relator informou aos agentes que um homem estaria comercializando entorpecente do tipo “Cocaína”. Os agentes realizaram uma investigação para apurar os fatos e então montaram uma equipe para prender o suspeito. O homem fazia a venda da droga dentro de um veículo da marca Chevrolet, Prisma, de cor preta.

No momento em que os agentes realizaram a abordagem, encontraram dentro do veículo um pacote contendo cerca de 500g de cocaína. Devido a situação de flagrante, o suspeito foi conduzido até a Seccional Urbana do Comércio, onde foi autuado pela venda de entorpecentes.