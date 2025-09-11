Suspeito de tráfico de drogas é preso com maconha, cocaína e ecstasy em Parauapebas

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com maconha, cocaína, ecstasy, MDMA e haxixe em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na última quarta-feira (10), no bairro União, após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na área.

De acordo com a Polícia Civil, moradores denunciaram a intensa movimentação suspeita na residência do investigado. A equipe da 20ª Seccional Urbana passou a monitorar o local para verificar a situação. Na ocasião, os policiais presenciaram a chegada de um casal em uma motocicleta no imóvel. Durante a observação, foi visualizado pelos agentes que o suspeito saiu da casa e entregou um pacote ao homem que havia chegado. Ao perceberem que poderia se tratar de uma transação envolvendo drogas, os policiais realizaram a abordagem.

Conforme a polícia, o suspeito estaria entregando um pacote de maconha aos ocupantes da moto. Ao ser questionado, ele admitiu que guardava mais drogas na casa e autorizou a entrada dos policiais na residência.

No local, foram apreendidos 490 gramas de maconha, 55 gramas de cocaína, 120 gramas de ecstasy, 135 g de MDMA, 55 gramas de haxixe e uma balança de precisão. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.