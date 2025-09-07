Suspeito de tráfico é flagrado com 79 trouxinhas de maconha em Moju

Um suspeito identificado como ‘Alanzinho’ foi detido por tráfico de drogas em Moju, nordeste do Pará, neste domingo (7). A ação ocorreu no bairro Novo Horizonte após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes. Com o suspeito foram encontradas 79 trouxinhas de maconha prontas para a venda.

Agentes do 47º Batalhão de Polícia Militar foram ao local verificar a denúncia de tráfico. O suspeito teria percebido a chegada das viaturas e tentado fugir pulando o muro de uma casa. No entanto, ele foi detido por outra equipe que cercava a área. Na ação, os agentes realizaram a busca pessoal e encontraram no bolso do suspeito uma sacola onde estavam as trouxinhas de maconha. Também apreenderam dois aparelhos celulares.

De acordo com os agentes, durante a prisão, o suspeito tentou resistir e precisou ser algemado. A mãe dele e os irmãos também teriam tentado impedir os agentes, e teve início uma confusão no local. Diante do desacato e das ações para impedir que o homem fosse detido, a mãe do suspeito também foi encaminhada para a delegacia. Os policiais relataram que a mulher precisou ser algemada após tentar agredir os militares.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Moju, juntamente com o material apreendido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.