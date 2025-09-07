Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tráfico é flagrado com 79 trouxinhas de maconha em Moju

O caso ocorreu na manhã deste domingo (7) e ainda resultou na detenção de familiares do suspeito que tentaram impedir a ação policial

O Liberal
fonte

Suspeito de tráfico é flagrado com 79 trouxinhas de maconha em Moju. (Foto: Divulgação / Moju News)

Um suspeito identificado como ‘Alanzinho’ foi detido por tráfico de drogas em Moju, nordeste do Pará, neste domingo (7). A ação ocorreu no bairro Novo Horizonte após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes. Com o suspeito foram encontradas 79 trouxinhas de maconha prontas para a venda.

Agentes do 47º Batalhão de Polícia Militar foram ao local verificar a denúncia de tráfico. O suspeito teria percebido a chegada das viaturas e tentado fugir pulando o muro de uma casa. No entanto, ele foi detido por outra equipe que cercava a área. Na ação, os agentes realizaram a busca pessoal e encontraram no bolso do suspeito uma sacola onde estavam as trouxinhas de maconha. Também apreenderam dois aparelhos celulares.

De acordo com os agentes, durante a prisão, o suspeito tentou resistir e precisou ser algemado. A mãe dele e os irmãos também teriam tentado impedir os agentes, e teve início uma confusão no local. Diante do desacato e das ações para impedir que o homem fosse detido, a mãe do suspeito também foi encaminhada para a delegacia. Os policiais relataram que a mulher precisou ser algemada após tentar agredir os militares.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Moju, juntamente com o material apreendido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preso por tráfico de drogas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de tráfico é flagrado com 79 trouxinhas de maconha em Moju

O caso ocorreu na manhã deste domingo (7) e ainda resultou na detenção de familiares do suspeito que tentaram impedir a ação policial

07.09.25 16h11

HOMICÍDIO

Homem mata o próprio irmão a facadas durante briga em Mojuí dos Campos

O caso foi registrado na noite de sábado (6)

07.09.25 15h02

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista morre ao colidir com traseira de carro em Belém, neste domingo (7)

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no bairro da Pedreira

07.09.25 14h17

ENTENDA

Boate Kiss: três condenados vão para o regime semiaberto após redução de pena

As decisões da Justiça do Rio Grande do Sul foram publicadas na sexta-feira, 5

07.09.25 11h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário assassinado em Castanhal é sepultado neste sábado (6)

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo crime

06.09.25 14h47

INVESTIGAÇÕES

Pedreiro teria repassado informações a suspeitos que fizeram reféns no bairro de Nazaré, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram a casa após receberem a suposta informação de que havia cerca de R$ 90 mil em espécie no local

06.09.25 16h25

ABSURDO

Fábrica clandestina usava betoneira na produção de remédio para emagrecer

A operação "Panaceia" realizou 29 prisões e fechou quatro fábricas

07.09.25 9h49

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista morre ao colidir com traseira de carro em Belém, neste domingo (7)

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no bairro da Pedreira

07.09.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda