Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Muaná, no Marajó
Após denúncias de moradores da região, suspeito foi preso por volta das 5h,
Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar (PM), na madrugada do último sábado (06/09), na localidade de Ponta Negra, distrito de Muaná. Após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes na região, a polícia realizou uma ação por volta das 5h que identificou e prendeu o suspeito.
A guarnição da PM se deslocou em uma lancha até o local e flagrou o suspeito, que ainda tentou fugir, mas acabou capturado. De acordo com os policiais, o jovem já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime.
Durante a abordagem dos policiais, o homem confessou que guardava drogas e levou os militares até o ponto onde escondia o material. Foram apreendidos 395 gramas de maconha e rolos de papel filme utilizados para embalar o entorpecente. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, juntamente com o material apreendido.
