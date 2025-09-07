Capa Jornal Amazônia
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Muaná, no Marajó

Após denúncias de moradores da região, suspeito foi preso por volta das 5h,

O Liberal
fonte

Suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Polícia Militar no Marajó, no último sábado (06/09). (Divulgação / Polícia Militar)

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar (PM), na madrugada do último sábado (06/09), na localidade de Ponta Negra, distrito de Muaná. Após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes na região, a polícia realizou uma ação por volta das 5h que identificou e prendeu o suspeito.

A guarnição da PM se deslocou em uma lancha até o local e flagrou o suspeito, que ainda tentou fugir, mas acabou capturado. De acordo com os policiais, o jovem já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime.

Durante a abordagem dos policiais, o homem confessou que guardava drogas e levou os militares até o ponto onde escondia o material. Foram apreendidos 395 gramas de  maconha e rolos de papel filme utilizados para embalar o entorpecente. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, juntamente com o material apreendido.

 

