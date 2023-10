Suspeito de matar sargento da PM morre em troca de tiros com policiais, em Castanhal

Um homem suspeito de ter envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar, Antônio Marfeo Maia Maciel, ocorrido na sexta-feira (27), foi morto durante troca de tiros com policiais militares em Castanhal, nordeste paraense, na noite de domingo (29). O fato ocorreu por volta das 19h30 na rua Ypê, no bairro Parque dos Buritis. O sargento Maia foi morto durante uma tentativa de assalto às margens da rodovia BR-010, no município de São Miguel do Guamá, na mesma região. Maia foi atingido com dois disparos por um suspeito ao tentar intervir em um assalto a funcionários de um posto de combustível.

Cerco policial

Por volta das 19h30 de domingo (29), uma guarnição do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME) da Polícia Militar foi averiguar uma denúncia repassada por policiais militares de São Miguel do Guamá. A denúncia era que um dos envolvidos no latrocínio que culminou na morte do sargento PM Maia estaria escondido em uma casa no Conjunto Buritis, na rua Ypê.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram, no trajeto, um indivíduo transitando a pé. Esse homem, ao visualizar a guarnição, sacou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38. Ele efetuou três disparos em direção à viatura, mas não atingiu o veículo.

Diante dessa ofensiva, os policiais, então, desembarcaram da viatura e revidaram o ataque. Na troca de tiros, um disparo atingiu o homem. Os policiais prestaram socorro ao homem, transportando-o até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Arma apreendida com o suspeito em Castanhal, no domingo (29) (Foto: PM Divulgação)

Na chegada à unidade, o suspeito acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Com ele, a Polícia apreendeu um revólver de marca Taurus calibre 38 e uma munição calibre 38 intacta e três estojos de munição calibre 38, deflagradas. Esse armamento foi apresentado na Delegacia do Centro, onde foi registrada a ocorrência.